Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Scontri al liceo di Firenze e rinvio sui balneari, i due schiaffi di Mattarella alla destra - Agenzia_Ansa : FLASH | Mattarella e gli scontri al liceo di Firenze: 'La civiltà è una diga che si contrappone a prepotenza, sopraffazione, violenza' #ANSA - AnsaToscana : Scontri liceo: Digos interroga i tre indagati maggiorenni. Pm modifica accuse, lesioni e percosse non più violenza… - zona_bianca : E' polemica sulla risposta del ministro dell'istruzione Valditara alla lettera antifascista scritta da una preside… - Vivere_Firenze : Scontri liceo Firenze, Giani: 'Esprimo grande stima e solidarietà per la preside Savino' -

Cinque ore di interrogatorio a Firenze per i tre maggiorenni, tra i 18 e i 20 anni, riconducibili ad Azione studentesca indagati per l'aggressione ai due studenti delclassico Michelangiolo dello scorso 18 febbraio. "Molto serenamente hanno risposto a tutte le domande e hanno dato la loro versione", ha detto il loro difensore, l'avvocato Sonia Michelacci, al ...La quale ingaggia un confronto anche sul caso deldi Firenze e della preside che, dopo aver diffuso una lettera sul pericolo del ritorno di un'ideologia fascista, ha ricevuto le minacce di ..."La scuola è di tutti ed è palestra di civiltà: c'è posto per il confronto delle idee, non c'è posto per la violenza, da qualunque parte essa provenga". A dirlo è il ministro dell'Istruzione e del ...

Scontri liceo: Digos interroga i tre indagati maggiorenni Agenzia ANSA

Cinque ore di interrogatorio a Firenze per i tre maggiorenni, tra i 18 e i 20 anni, riconducibili ad Azione studentesca indagati per l'aggressione ai due studenti del liceo classico Michelangiolo dell ...L’ex parlamentare guarda ancora alla politica: «Io delusa dal Pd, ma con Schlein un vento nuovo. Giusto portare i temi dei diritti ovunque, anche a Sanremo: se ci scandalizza vuol dire che è necessari ...