Sciopero generale 8 marzo 2023 | i settori coinvolti

Leggi su zon

(Di giovedì 2 marzo 2023) Anche quest’anno è stato confermato lonazionale di tutti iper la prossima settimana, 8, in occasione della Giornata internazionale della donna. L’agitazione coinvolge tutti i lavoratori di tutte le categorie “pubbliche e private”. La mobilitazione ha come motivazione il divario salariale tra uomini e donne e la sistematica violenza di genere. Non manca neanche il tema dell’aborto, attaccato dalla retorica del governo Meloni fin dal suo insediamento. Per questi motivi, in occasione della Giornata internazionale della donna, è stato indetto unol’8, con la mobilitazione di numerosi sindacati. Tra le firme: Cub, Cobas, Si Cobas, Slai Cobas, Sgb, Usb e Us. Saranno quindi numerosi i ...