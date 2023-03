Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nicola89144151 : Sci di Fondo [Mondiali]: 30 Km TL F e 50 Km TL M (Rai Sport ed Eurosport 1) Pattinaggio Velocità [Mondiali]: 3° e… - TV7Benevento : Sci: Mondiali alpinismo, Eydallin e Antonioli vincono la medaglia d'oro nel team event - - lattuga99 : Grande ???? ai Mondiali di sci alpinismo: nella gara a squadre M, Medaglia d'Oro per Robert Antonioli e Matteo Eydall… - OA_Sport : Sci di fondo: Norvegia vittoriosa nella staffetta femminile iridata, per l'Italia settimo posto - MasashiKohmura : RT @RSIsport: ?? La Norvegia conferma l'oro nella staffetta femminile di fondo ai Mondiali di Planica, la Svizzera chiude decima https://t.… -

Settimo posto per un'Italia discreta ma alla quale è mancato qualcosa per giocarsela per il podio nella staffetta femminile 4x5km aidi Planica 2023 didi fondo . Le azzurre, Anna Comarella, Cristina Pittin, Francesca Franchi e Federica Sanfilippo in quest'ordine, tengono un buon ritmo ma non possono nulla rispetto ...Dopo quel terribile incidente sugliche ha messo a repentaglio la vita di Michael Schumacher il ... di cui provava quasi soggezione, che ha vinto cinque titolicon la Honda'. I più attenti ......di Schumi sono sempre state tenute nel massimo della segretezza dopo l'infausto incidente sugli... di cui provava quasi soggezione, che ha vinto cinque titolicon la Honda". Indizi che ...

LIVE Sci di fondo, Staffetta femminile Mondiali 2023 in DIRETTA: Norvegia oro a sorpresa! Germania e Svezia sul podio. Italia settima OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.27: Oro Norvegia, argento Germania, bronzo Svezia. Questo il risultato della staffetta femminile, appuntamento a domani con la staffetta maschile. Grazie p ...Momenti di grande paura durante le prove dei Mondiali di salto con gli sci a Planica. Davanti al suo pubblico lo sloveno Peter Prevc è ...