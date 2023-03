Sci alpino, uomini ancora impegnati in Nord America. Ad Aspen torna la velocità, l’Italia cerca la prima vittoria (Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo la due giorni di Palisades Tahoe, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino prosegue nella sua trasferta NordAmericana con un triplice appuntamento dedicato alla velocità. Si ritorna ad Aspen sei anni dopo l’ultima volta, quando in Colorado vennero disputate le finali della stagione 2016/2017. In programma ci sono due discese (venerdì e sabato) ed un superG (domenica), con entrambe le coppe di specialità ancora da assegnare. Dopo aver mancato la tanto attesa medaglia d’oro ai Mondiali, Aleksander Aamodt Kilde si rituffa nella Coppa del Mondo, con l’obiettivo di conquistare la sfera di cristallo in discesa. Un obiettivo che è vicinissimo per il norvegese, che è certamente l’uomo da battere sulle nevi Americane e che può contare su un vantaggio ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo la due giorni di Palisades Tahoe, la Coppa del Mondo maschile di sciprosegue nella sua trasfertana con un triplice appuntamento dedicato alla. Si riadsei anni dopo l’ultima volta, quando in Colorado vennero disputate le finali della stagione 2016/2017. In programma ci sono due discese (venerdì e sabato) ed un superG (domenica), con entrambe le coppe di specialitàda assegnare. Dopo aver mancato la tanto attesa medaglia d’oro ai Mondiali, Aleksander Aamodt Kilde si rituffa nella Coppa del Mondo, con l’obiettivo di conquistare la sfera di cristallo in discesa. Un obiettivo che è vicinissimo per il norvegese, che è certamente l’uomo da battere sulle nevine e che può contare su un vantaggio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : L'irreale paesaggio alpino sui pendii sopra Domodossola: la neve artificiale sulle piste da sci è l'unica a resiste… - Fortunadrago77 : RT @CIPnotizie: ?? Renè De Silvestro trionfa nello #slalom! L'azzurro conquista il primo posto nello slalom categoria sitting a Kitzbühel do… - Nicola89144151 : Tutto perfetto a livello audio! Grazie per la citazione finale ??! Per quanto riguarda la pagina 'sponsorizzata' de… - RobertaFazio7 : RT @CIPnotizie: ?? Renè De Silvestro trionfa nello #slalom! L'azzurro conquista il primo posto nello slalom categoria sitting a Kitzbühel do… - Eurosport_IT : Prova cancellata a causa dei lavori per sistemare la pista ??? #EurosportSCI -