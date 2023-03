Sci alpino, startlist superG Kvitfjell 2023: programma, orari, tv, streaming, pettorali delle italiane (Di giovedì 2 marzo 2023) Domani, venerdì 3 marzo, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile fa ritorno sulle nevi di Kvitfjell. L’ultima gara era stata un gigante con la vittoria della spagnola Maria José Rienda, una vita fa. Se andiamo a fare un discorso sulle prove di velocità, bisogna andare indietro di 20 anni. Nella specialità, in questione, la lotta per la conquista della Sfera di Cristallo è molto tirata. Il pettorale rosso è al momento indossato dalla beniamina del pubblico di casa Ragnhild Mowinckel, che si presenta con 30 punti di vantaggio sulla svizzera Lara Gut-Behrami. C’è grande attesa anche in casa Italia, con Federica Brignone ed Elena Curtoni ancora in corsa per vincere la Coppa. Vedremo se anche Sofia Goggia farà valere le sue qualità, mentre non ci sarà Marta Bassino rientrata a Borgo San Dalmazzo per stare vicina alla propria famiglia, colpita da un grave ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Domani, venerdì 3 marzo, la Coppa del Mondo di scifemminile fa ritorno sulle nevi di. L’ultima gara era stata un gigante con la vittoria della spagnola Maria José Rienda, una vita fa. Se andiamo a fare un discorso sulle prove di velocità, bisogna andare indietro di 20 anni. Nella specialità, in questione, la lotta per la conquista della Sfera di Cristallo è molto tirata. Il pettorale rosso è al momento indossato dalla beniamina del pubblico di casa Ragnhild Mowinckel, che si presenta con 30 punti di vantaggio sulla svizzera Lara Gut-Behrami. C’è grande attesa anche in casa Italia, con Federica Brignone ed Elena Curtoni ancora in corsa per vincere la Coppa. Vedremo se anche Sofia Goggia farà valere le sue qualità, mentre non ci sarà Marta Bassino rientrata a Borgo San Dalmazzo per stare vicina alla propria famiglia, colpita da un grave ...

