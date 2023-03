Sci alpino, Sofia Goggia lancia la sfida: “Neve adatta a me, voglio far vedere il mio potenziale anche in superG” (Di giovedì 2 marzo 2023) Sofia Goggia lancia un segnale importante alla concorrenza e domina la seconda prova cronometrata della discesa libera di Kvitfjell, che ospita questo fine settimana tre gare della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2022-2023. La campionessa olimpica di Pyeongchang 2018 è ormai ad un passo dalla quarta affermazione nella Coppa del Mondo di discesa, un traguardo che potrebbe arrivare aritmeticamente già sabato 4 marzo in Norvegia perdendo meno di 80 punti dalla slovena Ilka Stuhec. “Ieri, con pista nuova, sono andata abbastanza cauta per vedere sia la pista che la Neve. Poi mi sono fatta una bella analisi video e ho studiato parecchio. Oggi mi è venuta una bellissima prova, ma attendiamo sabato per verificare la bontà della mia comprensione della pista“, le prime dichiarazioni a ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023)un segnale importante alla concorrenza e domina la seconda prova cronometrata della discesa libera di Kvitfjell, che ospita questo fine settimana tre gare della Coppa del Mondo femminile di sci2022-2023. La campionessa olimpica di Pyeongchang 2018 è ormai ad un passo dalla quarta affermazione nella Coppa del Mondo di discesa, un traguardo che potrebbe arrivare aritmeticamente già sabato 4 marzo in Norvegia perdendo meno di 80 punti dalla slovena Ilka Stuhec. “Ieri, con pista nuova, sono andata abbastanza cauta persia la pista che la. Poi mi sono fatta una bella analisi video e ho studiato parecchio. Oggi mi è venuta una bellissima prova, ma attendiamo sabato per verificare la bontà della mia comprensione della pista“, le prime dichiarazioni a ...

