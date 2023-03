Sci alpino, Sofia Goggia cala la maschera e domina l’ultima prova di discesa a Kvitfjell (Di giovedì 2 marzo 2023) Sofia Goggia fa il vuoto nella seconda prova cronometrata della discesa cronometrata di Kvitfjell. Ieri la bergamasca aveva chiaramente deciso di tirare il freno, mentre oggi ha fatto capire di essere inarrivabile per tutte le avversarie. L’azzurra ha chiuso con il tempo di 1’31”62, infliggendo distacchi abissali a tutte le avversarie. Una prova di forza schiacciante, una sensazione di dominio clamoroso e di superiorità verso il resto del mondo, che si spera possa poi essere ripetuta in gara anche sabato, con la quarta coppa del mondo di discesa che ormai è ad un passo. Solamente l’austriaca Cornelia Huetter è riuscita a rimanere sotto il secondo di ritardo, concludendo a 81 centesimi dalla bergamasca. Alle sue spalle hanno chiuso le connazionali Mirjam Puchner (+1.01) ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023)fa il vuoto nella secondacronometrata dellacronometrata di. Ieri la bergamasca aveva chiaramente deciso di tirare il freno, mentre oggi ha fatto capire di essere inarrivabile per tutte le avversarie. L’azzurra ha chiuso con il tempo di 1’31”62, infliggendo distacchi abissali a tutte le avversarie. Unadi forza schiacciante, una sensazione di dominio clamoroso e di superiorità verso il resto del mondo, che si spera possa poi essere ripetuta in gara anche sabato, con la quarta coppa del mondo diche ormai è ad un passo. Solamente l’austriaca Cornelia Huetter è riuscita a rimanere sotto il secondo di ritardo, concludendo a 81 centesimi dalla bergamasca. Alle sue spalle hanno chiuso le connazionali Mirjam Puchner (+1.01) ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : L'irreale paesaggio alpino sui pendii sopra Domodossola: la neve artificiale sulle piste da sci è l'unica a resiste… - realpeppons : @Nicola89144151 Mondiali short track (10-12 marzo), CDM biathlon (9-12 marzo), CDM sci alpino (10-12 marzo), CDM sc… - Nicola89144151 : @realpeppons È il caos: andrò di registrazioni e differite di gare top per noi. Tra Sci Alpino, Sci di Fondo, Atlet… - Fortunadrago77 : RT @CIPnotizie: ?? Renè De Silvestro trionfa nello #slalom! L'azzurro conquista il primo posto nello slalom categoria sitting a Kitzbühel do… - Nicola89144151 : Tutto perfetto a livello audio! Grazie per la citazione finale ??! Per quanto riguarda la pagina 'sponsorizzata' de… -