Sci alpino, Marta Bassino non farà le gare di Kvitfjell: cosa è successo? Assente anche Karoline Pichler (Di giovedì 2 marzo 2023) Al termine della seconda prova cronometrata della discesa libera di Kvitfjell, la FISI ha annunciato che Marta Bassino e Karoline Pichler non prenderanno parte alle gare del weekend norvegese valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino 2022-2023. L’altoatesina è costretta a dare forfait per un problema di natura muscolo-tendineo ai gemelli dalla gamba sinistra, mentre la cuneese deve tornare in Italia per motivi personali. Purtroppo, alla fine del training di stamattina, la campionessa del mondo in carica di SuperG ha ricevuto la terribile notizia della scomparsa della cognata Sara Fina. La trentenne è stata ritrovata senza vita a Borgo San Dalmazzo nella sua camera da letto all’alba dal marito Matteo Bassino, fratello maggiore di ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Al termine della seconda prova cronometrata della discesa libera di, la FISI ha annunciato chenon prenderanno parte alledel weekend norvegese valevoli per la Coppa del Mondo di sci2022-2023. L’altoatesina è costretta a dare forfait per un problema di natura muscolo-tendineo ai gemelli dalla gamba sinistra, mentre la cuneese deve tornare in Italia per motivi personali. Purtroppo, alla fine del training di stamattina, la campionessa del mondo in carica di SuperG ha ricevuto la terribile notizia della scomparsa della cognata Sara Fina. La trentenne è stata ritrovata senza vita a Borgo San Dalmazzo nella sua camera da letto all’alba dal marito Matteo, fratello maggiore di ...

