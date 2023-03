Sci alpino, le donne tornano a Kvitfjell dopo 17 anni. Shiffrin cerca il record, in palio le coppe di discesa e superG (Di giovedì 2 marzo 2023) Diciassette anni dopo l’ultima volta la Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa ritorno sulle nevi di Kvitfjell. L’ultima gara era stata un gigante con la sorprendente vittoria della spagnola Maria Jose Rienda. Addirittura gli anni diventano venti per ritrovare una gara veloce, proprio come in questo fine settimana dove saranno in programma due superG (venerdì e domenica) ed una discesa libera (sabato). Sarà una tre giorni importantissima anche per l’assegnazione delle due coppe di specialità. Sofia Goggia è ad un passo dal conquistare quella di discesa (sarebbe la quarta sfera di cristallo della carriera), visto che la bergamasca ha un vantaggio davvero notevole nei confronti di Ilka Stuhec. Goggia ha 179 punti da difendere nei ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Diciassettel’ultima volta la Coppa del Mondo femminile di scifa ritorno sulle nevi di. L’ultima gara era stata un gigante con la sorprendente vittoria della spagnola Maria Jose Rienda. Addirittura glidiventano venti per ritrovare una gara veloce, proprio come in questo fine settimana dove saranno in programma due(venerdì e domenica) ed unalibera (sabato). Sarà una tre giorni importantissima anche per l’assegnazione delle duedi specialità. Sofia Goggia è ad un passo dal conquistare quella di(sarebbe la quarta sfera di cristallo della carriera), visto che la bergamasca ha un vantaggio davvero notevole nei confronti di Ilka Stuhec. Goggia ha 179 punti da difendere nei ...

