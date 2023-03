Sci alpino, grave lutto in famiglia per Marta Bassino: è venuta a mancare la cognata (Di giovedì 2 marzo 2023) Un grave lutto ha colpito Marta Bassino e la sua famiglia, costringendo la sciatrice azzurra a lasciare Kvitfjell, dove questo fine settimana fa tappa la Coppa del Mondo. Nelle scorse ore è infatti venute a mancare, a soli 30 anni di età Sara Fina, moglie di Matteo Bassino, fratello di Marta, e madre di due bimbi piccoli. “Il presidente della Fisi Flavio Roda, gli atleti, i tecnici e lo staff Federale si stringono alla famiglia nel doloroso momento della prematura scomparsa di Sara”, il cordoglio della Federazione. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 marzo 2023) Unha colpitoe la sua, costringendo la sciatrice azzurra a lasciare Kvitfjell, dove questo fine settimana fa tappa la Coppa del Mondo. Nelle scorse ore è infatti venute a, a soli 30 anni di età Sara Fina, moglie di Matteo, fratello di, e madre di due bimbi piccoli. “Il presidente della Fisi Flavio Roda, gli atleti, i tecnici e lo staff Federale si stringono allanel doloroso momento della prematura scomparsa di Sara”, il cordoglio della Federazione. SportFace.

