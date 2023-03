Sci alpino, Coppa del Mondo Aspen 2023: Andreas Sander guida nella prova cronometrata, quarto Mattia Casse (Di giovedì 2 marzo 2023) Prima ed unica prova di discesa libera in quel di Aspen, dove tornano le discipline veloci per la Coppa del Mondo di sci alpino. Ricordiamo che ieri era stato annullato l’altro training: da domani si fa sul serio con due discese ed un super-G. Il migliore nel test odierno è stato il tedesco Andreas Sander: 1’33”60 per il teutonico partito con il pettorale numero 23. Seguono rispettivamente a 19 e 24 centesimi di distacco altre due sorprese: lo sloveno Miha Hrobat e l’altro tedesco Simon Jocher. Ovviamente i migliori hanno gestito la situazione senza forzare. In casa tricolore il migliore è Mattia Casse, quarto a 31 centesimi di ritardo, ad anticipare il padrone di casa Jared Goldberg. Decima piazza per Dominik Paris, ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Prima ed unicadi discesa libera in quel di, dove tornano le discipline veloci per ladeldi sci. Ricordiamo che ieri era stato annullato l’altro training: da domani si fa sul serio con due discese ed un super-G. Il migliore nel test odierno è stato il tedesco: 1’33”60 per il teutonico partito con il pettorale numero 23. Seguono rispettivamente a 19 e 24 centesimi di distacco altre due sorprese: lo sloveno Miha Hrobat e l’altro tedesco Simon Jocher. Ovviamente i migliori hanno gestito la situazione senza forzare. In casa tricolore il migliore èa 31 centesimi di ritardo, ad anticipare il padrone di casa Jared Goldberg. Decima piazza per Dominik Paris, ...

