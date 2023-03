Sci alpino, Aspen 2023: Casse quarto nella prova di discesa, decimo Paris (Di giovedì 2 marzo 2023) Mattia Casse è quarto nell’unica prova cronometrata in vista della discesa maschile di Aspen, valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. L’azzurro ha chiuso con un tempo superiore solo a Andreas Sander, Miha Hrobat e Simon Jocher. decimo crono per l’altro azzurro Dominik Paris, che si prepara alla gara di sabato 4 marzo alle ore 19: “La pista è abbastanza buona, oggi le condizioni erano piuttosto facili perché è nevicato parecchio e la pista era più semplice da sciare – le sue parole -. In realtà, non è così facile perché è una pista corta ed è tutto ravvicinato, non c’è spazio per sbagliare. In alto è piatto e bisogna lasciar correre, poi c’è un bel muro da spingere e sotto ci sono un po’ di onde e bisogna sciare bene ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 marzo 2023) Mattianell’unicacronometrata in vista dellamaschile di, valevole per la Coppa del Mondo 2022/di sci. L’azzurro ha chiuso con un tempo superiore solo a Andreas Sander, Miha Hrobat e Simon Jocher.crono per l’altro azzurro Dominik, che si prepara alla gara di sabato 4 marzo alle ore 19: “La pista è abbastanza buona, oggi le condizioni erano piuttosto facili perché è nevicato parecchio e la pista era più semplice da sciare – le sue parole -. In realtà, non è così facile perché è una pista corta ed è tutto ravvicinato, non c’è spazio per sbagliare. In alto è piatto e bisogna lasciar correre, poi c’è un bel muro da spingere e sotto ci sono un po’ di onde e bisogna sciare bene ...

