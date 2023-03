Scholz, Pechino non consegni armi alla Russia (Di giovedì 2 marzo 2023) "È deludente che all'ultimo G20 non ci fosse una chiara condanna all'aggressione russa in Ucraina" da parte della Cina. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, parlando al Bundestag a un anno ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) "È deludente che all'ultimo G20 non ci fosse una chiara condanna all'aggressione russa in Ucraina" da parte della Cina. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf, parlando al Bundestag a un anno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... novasocialnews : Scholz, Pechino non consegni armi alla Russia - News24_it : Scholz, Pechino non consegni armi alla Russia - medicojunghiano : RT @GoodMorningIT: Le esercitazioni militari congiunte 'Cobra Gold', #Macron in visita in #Africa centrale, Biden riceve Scholz, Meloni in… - GoodMorningIT : Le esercitazioni militari congiunte 'Cobra Gold', #Macron in visita in #Africa centrale, Biden riceve Scholz, Melon… - alkhimiyah : #Ucraina, diretta – #Nato e #Ue bocciano il piano cinese, #Scholz-#Sanchez aprono. Scontro #USA-#Pechino all’#Onu.… -