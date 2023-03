Schlein segretaria Pd | l’uscita del sindaco di Grosseto è indegna | mi vergogno di vivere qui

(Di giovedì 2 marzo 2023) di Milvia Bruschi Oggi midi. E tuttavia spero che tanti abbiano letto il commento deldella mia città sull’elezione di Ellydel Pd (commento che per la sua peculiarita’ è finito dai suoi ‘social’ sui quotidiani nazionali) così che in tanti possano condividere il mio sconcerto. Premetto che vengo da una lunga e tenace storia di militanza, ma da tempo ho smesso di votare per il Partito Democratico perché non mi rappresenta più. E ancora non so se mi rappresenterà in futuro. Ma ho fiducia in Elly, e sono felice che ora lei sia lì, a capo di un partito divenuto sempre più vecchio, sessista, conservatore, e che invece gli elettori di sinistra vogliono vivo e aperto alla prospettiva di qualcosa di più. ...

Chi invece non sa niente di queste convergenze parallele è la generazione S, come, come ...di condizionamenti atlantici contro i quali si opporrebbe la pacifista e antagonista...... ovvero l'interpellanza urgente rivolta a ai ministri dell'Interno, Matteo Piantedosi, dei Trasporti, Matteo Salvini, e dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, sottoscritta dalla, ...Ladel Pd, Elly, è giunta a Crotone per rendere omaggio alle vittime del naufragio dell'imbarcazione carica di migranti di domenica scorsa a Steccato di Cutro. Al suo arrivo, ...

Non vorrei la si facesse facile: i problemi che affliggono il Pd stanno tutti lì; non vorrei si passasse dalla diagnosi infausta di un partito estinto alla euforia. E tuttavia la vittoria della Schlei ...Per le coincidenze che rendono la politica interessante, Elly Schlein è diventata segretaria del Pd nella stessa settimana in cui i movimenti per il clima tornano in piazza per uno sciopero globale.