Schlein o Meloni? Pagnoncelli | il sondaggio tutto da godere | piddina spazzata via

(Di giovedì 2 marzo 2023) Nandoè intervenuto a DiMartedì, la trasmissione di La7 condotta da Giovanni Floris, per mostrare i primissimi sondaggi su Elly, in particolare quelli in cui già viene messa a confronto con Giorgia. Ovviamente la nuova segretaria del Pd parte da una posizione fortemente svantaggiata, dato che non è ancora conosciuta dalla totalità della popolazione. La presidente del Consiglio è invece sulla cresta dell'onda: la sua popolarità è alta, così come il suo partito è nettamente il preferito dagli italiani in questo momento, navigando attorno al 30%.ha mostrato le rilevazioni basate su una serie di domande: la prima, chi rassicura di più tra? Il 41% ha indicato la premier, il 25% la nuova segretaria del Pd e il 35% non si è ...

Qualche modifica sarà forse spuntata da Giorgia a Bruxelles in relazione all'aumento dei ... Ciò significa, nella malaugurata ipotesi in cui Elly vincesse le elezioni e conquistasse il ... Presente in commissione la neo segretaria del pd, Elly, ha chiesto le dimissioni del ... già solo le dichiarazioni suggeriscono le sue dimissioni e per Giorgia una riflessione molto ... Elly-led Pd has promised to challenge's policies, further fueling the heated debate.

