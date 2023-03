Schillaci, ‘nel 2050 un terzo italiani sarà over 65, adeguare sistema’ (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – “E’ evidente l’urgenza di misure straordinarie per adeguare il sistema di welfare e di assistenza socio-sanitaria ai nuovi bisogni sanitari e sociali” di un’Italia che invecchia. Lo ha evidenziato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo a Roma al seminario ‘La transizione assistenziale tra rete ospedaliera e servizi territoriali’, organizzato dalla Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere). “Con i suoi 13,8 milioni di ultra 65enni, l’Italia è tra gli Stati europei con maggiore longevità”, ha ricordato. E “se si proietta nel futuro questo trend di crescita – ha aggiunto – si prospetta un ulteriore invecchiamento della popolazione: le stime dicono che nel 2050 una persona su tre avrà più di 65 anni e la quota degli over 75 sulla popolazione totale, attualmente pari al ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – “E’ evidente l’urgenza di misure straordinarie peril sistema di welfare e di assistenza socio-sanitaria ai nuovi bisogni sanitari e sociali” di un’Italia che invecchia. Lo ha evidenziato il ministro della Salute, Orazio, intervenendo a Roma al seminario ‘La transizione assistenziale tra rete ospedaliera e servizi territoriali’, organizzato dalla Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere). “Con i suoi 13,8 milioni di ultra 65enni, l’Italia è tra gli Stati europei con maggiore longevità”, ha ricordato. E “se si proietta nel futuro questo trend di crescita – ha aggiunto – si prospetta un ulteriore invecchiamento della popolazione: le stime dicono che neluna persona su tre avrà più di 65 anni e la quota degli75 sulla popolazione totale, attualmente pari al ...

Schillaci: 'Nel 2050 un terzo italiani sarà over 65, adeguare sistema sanitario' Lo ha evidenziato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo a Roma al seminario 'La ... E 'se si proietta nel futuro questo trend di crescita - ha aggiunto - si prospetta un ulteriore ...