(Di giovedì 2 marzo 2023) Quattro anni e 9 mesi per i gestori di fatto della "Doris Line", due anni e 6 per i collaboratori e tre assoluzioni. L'accusa per tutti era di caporalato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fntwitt : Schiavi moderni in nome della transizione Green. Quanto é di sinistra Greta? Politiche che portano circa 6500 licen… -

Quattro anni e 9 mesi per i gestori di fatto della "Doris Line", due anni e 6 per i collaboratori e tre assoluzioni. L'accusa per tutti era di caporalato... parole di Bricco, "fattore tecnologico ed elemento umano"; un "innamorato dellacon l'ossessione di non trasformare i suoi operai indella stessa". Relatori L'incontro di ieri è ...L'altro giorno mi hanno avvisato che dovevo scendere in2 ore prima del turno, non facevo ...viene visto dal lavoratore come un vero e proprio "premio di schiavitù" perché "ci vogliono,...

Schiavi in fabbrica: quattro pesanti condanne LA NAZIONE

Quattro anni e 9 mesi per i gestori di fatto della «Doris Line», due anni e 6 per i collaboratori e tre assoluzioni. L’accusa per tutti era di caporalato ...