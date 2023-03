Scherma | Trofeo Luxardo 2023 | quindici azzurri in tabellone principale

(Di giovedì 2 marzo 2023) E’ iniziata l’edizione numero 64 del, la classicissima della Coppa del Mondo di sciabola maschile. Un buon avvio per la squadra italiana, visto che saranno bengliad accedere aldella prova individuale di domani. Luca Curatoli, Luigi Samele e Michele Gallo erano già certi della qualificazione per via della loro posizione nel ranking mondiale. A loro dopo la fase a gironi si sono aggiunti Luca Fioretto e Giacomo Mignuzzi. Successivamente hanno superato gli assalti preliminari Pietro Torre, Matteo Neri, Francesco Bonsanto, Riccardo Nuccio, Giovanni Repetti, Leonardo Dreossi, Dario Cavaliere, Giorgio Marciano, Marco Mastrullo e Marco Stigliano. Sono purtroppo stati eliminati Alberto Arpino, Lupo Veccia Scavalli, ...

Domani dalle 11:30 il via al tabellone principale del 64°Luxardo , poi sabato ci sarà la prova a squade. Le non perfette condizioni di Gigi Samele, d'intesa con lo staff medico, hanno ...Da domani, giovedì 2 marzo, e fino a sabato 4 saliranno in pedana tutti gli atleti più forti del panorama internazionale nel 64°Luxardo. Sono 22 in tutto gli azzurri del CT Nicola Zanotti in ...Una vetrina importante per 'il Wimbledon della sciabola', così come viene definito ilLuxardo che quest'anno giunge alla sua 64edizione promettendo un grande spettacolo a poche settimane dal ...

La Coppa del Mondo di sciabola maschile fa tappa a Padova, dove quest'oggi sono andate in scena le qualificazioni, che hanno visto gli azzurri protagonisti.