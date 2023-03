Scende ancora il costo del gas sul mercato tutelato. Bollette di febbraio meno care del 13% rispetto a gennaio (Di giovedì 2 marzo 2023) Scendono ancora le Bollette del gas. La tariffa sul mercato tutelato diminuisce in febbraio del 13% rispetto a gennaio, a 86,45 centesimi di euro al metro cubo. Lo rende noto l’Arera, l’autorità pubblica che fissa le tariffe energetiche sui mercati protetti. La tariffa viene fissata mensilmente, entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo, sulla base della media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano, il Psv. A febbraio questo prezzo medio del Psv è stato 56,87 euro al megawattora. Valori superiori a quelli odierni che quindi, se protratti, lasciano sperare in ulteriori cali. Le quotazione europee del gas si mantengono su valori relativamente moderati, sul mercato di Amsterdam un megawattora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Scendonoledel gas. La tariffa suldiminuisce indel 13%, a 86,45 centesimi di euro al metro cubo. Lo rende noto l’Arera, l’autorità pubblica che fissa le tariffe energetiche sui mercati protetti. La tariffa viene fissata mensilmente, entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo, sulla base della media mensile del prezzo sulall’ingrosso italiano, il Psv. Aquesto prezzo medio del Psv è stato 56,87 euro al megawattora. Valori superiori a quelli odierni che quindi, se protratti, lasciano sperare in ulteriori cali. Le quotazione europee del gas si mantengono su valori relativamente moderati, suldi Amsterdam un megawattora ...

