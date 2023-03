Scarpata del lungomare, firmato il contratto con la ditta esecutrice: avvio dei lavori entro marzo (Di giovedì 2 marzo 2023) Partiranno entro marzo i lavori di messa in sicurezza e recupero ambientale della Scarpata del lungomare Vittorio Emanuele III. Dopo la firma del contratto con la ditta esecutrice e l’individuazione del direttore dei lavori, avvenute nei giorni scorsi, mancano solo pochi passaggi amministrativi per l’apertura del cantiere che vale più di 600mila euro. «Oltre che al consolidamento strutturale – ha ricordato l’assessore all’Ambiente Laura Di Santo – l’intervento mira alla rinaturalizzazione paesaggistica di un’area compresa nella più ampia riqualificazione del waterfront Mar Grande, che vede amministrazione Melucci e Autorità Portuale partner di un progetto corposo e ambizioso». first appeared on Tarantini Time ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 2 marzo 2023) Partirannodi messa in sicurezza e recupero ambientale delladelVittorio Emanuele III. Dopo la firma delcon lae l’individuazione del direttore dei, avvenute nei giorni scorsi, mancano solo pochi passaggi amministrativi per l’apertura del cantiere che vale più di 600mila euro. «Oltre che al consolidamento strutturale – ha ricordato l’assessore all’Ambiente Laura Di Santo – l’intervento mira alla rinaturalizzazione paesaggistica di un’area compresa nella più ampia riqualificazione del waterfront Mar Grande, che vede amministrazione Melucci e Autorità Portuale partner di un progetto corposo e ambizioso». first appeared on Tarantini Time ...

