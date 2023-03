Scardina come sta? Il messaggio commovente dell'amico: «Forza Daniele» (Di giovedì 2 marzo 2023) «Il nostro è uno sport sicuro. Siamo assolutamente controllati ma certi episodi nella vita succedono»: Vincenzo Cammarelle, olimpionico di pugilato e ora direttore tecnico del... Leggi su leggo (Di giovedì 2 marzo 2023) «Il nostro è uno sport sicuro. Siamo assolutamente controllati ma certi episodi nella vita succedono»: Vincenzo Cammarelle, olimpionico di pugilato e ora direttore tecnico del...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : #Scardina come sta? Il messaggio commovente dell'amico: «Forza Daniele» - blogtivvu : Come sta Daniele Scardina? “Impossibile che possa tornare a praticare la boxe”, ultime notizie sulle condizioni di… - infoitsport : Come sta Daniele Scardina e perché quello che è successo al pugile poteva capitare a qualsiasi sportivo - Italia_Notizie : Le condizioni di Scardina: come sta il pugile dopo la rottura delle vene e l’operazione alla testa - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Come sta Daniele Scardina, le condisioni del pugile (che non tornerà più sul ring) -