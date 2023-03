Scampia | guida un’auto a 16 anni e scappa al posto di blocco

(Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Alladi un’ auto a 16, con una ordinanza di custodia cautelare a suo carico. E quando i carabinieri gli hanno intimato l’alt, ha tentato la fuga. E’ accaduto, nel quartiere napoletano di. A bordo della Fiat Panda, c’erano due giovanissimi. La fuga è durata poco tra i palazzoni della zona. Gli accertamenti hanno portato alla luce che sul 16enne pendeva un’ordinanza di custodia cautelare nell’istituito minorile di Nisida. Il provvedimento è stato emesso lo scorso 15 febbraio dal Tribunale per i minorenni di Napoli a seguito dei diversi allontanamenti del giovane dalle comunità in cui era stato collocato. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri sul passeggero fuggito e sull’auto dove i due viaggiavano, risultata a noleggio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliToday : #Cronaca #Scampia Non si ferma all'alt, inseguimento dei carabinieri: alla guida trovano un 16enne… -

... 65enne digià noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato controllato in via Ghisleri mentre era alladi una Fiat Punto. Ha tentato la fuga ma i militari gli hanno bloccato la strada. ...... 65enne digià noto alle forze dell'ordine. E' stato controllato in Via Ghisleri mentre era alladi una Fiat Punto. Ha tentato la fuga ma i militari gli hanno bloccato la strada. Nelle ......operativo di Napoli Stella hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 65enne digià noto alle forze dell'ordine. E' stato controllato in Via Ghisleri mentre era alla...

Scampia, guida auto a 16 anni e scappa all'alt dei Carabinieri Videoinformazioni

Gli accertamenti però vanno ben oltre le denunce a piede libero perché sul quel ragazzo pende un’ordinanza di custodia cautelare nell’istituito minorile di Nisida ...Alla guida di un' auto a 16 anni, con una ordinanza di custodia cautelare a suo carico. E quando i carabinieri gli hanno intimato l'alt, ha tentato la fuga. E' accaduto, nel quartiere napoletano di Sc ...