Scampia | auto non si ferma all’Alt | arrestato un 16enne

(Di giovedì 2 marzo 2023)non sidei Carabinieri,dopo un breve inseguimentonon sifinisce nei guai. Sono le 11 ae le moto del nucleo radiomobile di Napoli sono ferme a via Bakú. I militari sono impegnati in uno dei tanti controlli alla circolazione stradale ma la zona merita una particolare attenzione non solo legata al codice della strada. Da lontano si avvicina un’utilitaria bianca – si tratta di una fiat Panda – con all’interno 2 giovanissimi. L’”alt” è quasi un dovere e il Carabiniere intima all’autista dirsi, l’invito non viene accolto: parte l’inseguimento. La corsa dura poco e ...

Gli accertamenti però vanno ben oltre le denunce a piede libero perché sul quel ragazzo pende un’ordinanza di custodia cautelare nell’istituito minorile di Nisida ...Alla guida di un' auto a 16 anni, con una ordinanza di custodia cautelare a suo carico. E quando i carabinieri gli hanno intimato l'alt, ha tentato la fuga. E' accaduto, nel quartiere napoletano di Sc ...