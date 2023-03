Scalvini: «Mercato? Ora penso solo all’Atalanta. Cerco di imparare dai miei compagni» (Di giovedì 2 marzo 2023) Le parole del difensore dell’Atalanta Giorgio Scalvini tra calcioMercato e obiettivi personali da raggiungere in nerazzurro Tramite Il Corriere della Sera Bergamo, il difensore dell’Atalanta Giorgio Scalvini si è raccontato: tra la stagione attuale, obiettivi personali, hobby e calcioMercato. LEADER IN CAMPO – «Cerco di fare del mio meglio per aiutare sia i miei compagni che la squadra. Mi fa molto piacere che Gasperini mi carichi di questo responsabilità. Da Toloi, Djimsiti, Demiral e Palomino Cerco di imparare tanto». OBIETTIVI ATALANTA – «Dobbiamo pensare a ragionare partita per partita: a cominciare dall’Udinese dove feci il mio esordio in Serie A. Champions? A cinque giornate dalla fine del campionato staremo a vedere se ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Le parole del difensore dell’Atalanta Giorgiotra calcioe obiettivi personali da raggiungere in nerazzurro Tramite Il Corriere della Sera Bergamo, il difensore dell’Atalanta Giorgiosi è raccontato: tra la stagione attuale, obiettivi personali, hobby e calcio. LEADER IN CAMPO – «di fare del mio meglio per aiutare sia iche la squadra. Mi fa molto piacere che Gasperini mi carichi di questo responsabilità. Da Toloi, Djimsiti, Demiral e Palominoditanto». OBIETTIVI ATALANTA – «Dobbiamo pensare a ragionare partita per partita: a cominciare dall’Udinese dove feci il mio esordio in Serie A. Champions? A cinque giornate dalla fine del campionato staremo a vedere se ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bergomifabio : SIAMO LIVE! STADIO, MERCATO, SKRINIAR MANCA GIA', MOURINHO, SPONSOR, SCA... - SportRepubblica : Inter, Scalvini il dopo Skriniar: ma l'Atalanta non fa sconti. Milan, idea Scamacca per l'attacco - SportRepubblica : Inter, Scalvini il dopo Skriniar: ma l'Atalanta non fa sconti. Milan, idea Scamacca per l'attacco [aggiornamento de… - Frances99903486 : Mercato che farei (sostenibile visto la povertà dell’Inter): Acquisti : Bayndir a 0 secondo portiere Ndicka a 0 Dj… - Gerri3795 : Visto che si parla tanto di mercato ecco il mio: VIA Handanovic D'Ambrosio Acerbi Skriniar De Vrij Dalbert DiMarco… -