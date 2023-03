Sbagliando si impara. I look di Kate Middleton, da errori a capolavori (Di giovedì 2 marzo 2023) Non è mai troppo tardi per imparare e per migliorarsi, persino per una Principessa. Kate Middleton ha dato ancora una volta dimostrazione della sua evidente evoluzione di stile. Ieri, in occasione della parata del giorno di St Davids, ha indossato un lungo cappotto rosso con cappellino e accessori neri. Che, ai fan più attenti, ha suscitato il confronto (per niente casuale) con una sua mise sfoggiata nel 2006. Il paragone è immediato tanto quanto la conclusione che ne deriva: Sbagliando si impara. Tutti sbagliano, persino i reali Kate Middleton è conosciuta per la sua impeccabile capacità di ricoprire il ruolo di Principessa, anche in riferimento al suo guardaroba. Frutto di una grande crescita e anche di qualche errore, nel tempo ha dimostrato di aver lavorato molto ... Leggi su amica (Di giovedì 2 marzo 2023) Non è mai troppo tardi perre e per migliorarsi, persino per una Principessa.ha dato ancora una volta dimostrazione della sua evidente evoluzione di stile. Ieri, in occasione della parata del giorno di St Davids, ha indossato un lungo cappotto rosso con cappellino e accessori neri. Che, ai fan più attenti, ha suscitato il confronto (per niente casuale) con una sua mise sfoggiata nel 2006. Il paragone è immediato tanto quanto la conclusione che ne deriva:si. Tutti sbagliano, persino i realiè conosciuta per la sua impeccabile capacità di ricoprire il ruolo di Principessa, anche in riferimento al suo guardaroba. Frutto di una grande crescita e anche di qualche errore, nel tempo ha dimostrato di aver lavorato molto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acaronesteam : @istsupsan @UN @UNRIC_Italia Ah! Bravi! E quando avreste imparato questa basica cosuccia? Durante il Covid? Avete a… - NOprisonersEVER : @blaptos Non sono d'accordo.l'iperformazione sempre attiva è un prodotto del capitalismo,che non solo ti sfrutta ma… - telepaceverona : 2 marzo?? Pensiero del giorno con don #BernardinoGiordano SBAGLIANDO SI IMPARA Dal Santuario Pontificio della Santa… - Stefano117dc : @museodiemozioni Spettacolo??..nel 1990 i miei cugini mi portarono a un negozio sportivo x il regalo di compleanno e… - grilloita : Piantedosi non è un diplomatico ma si mette in discussione, non dimetterti, sbagliando si impara, tieni il becco ch… -