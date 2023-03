Sassuolo-Cremonese: arbitra Fourneau di Roma (Di giovedì 2 marzo 2023) Sarà il Sig. Fourneau della Sezione AIA di Roma 1 a dirigere la partita Sassuolo-Cremonese, 25^ giornata della Serie A TIM 2022/23 in programma Lunedì 6 Marzo alle 18.30. Assistenti sono stati designati il Sig. Tegoni di Milano e il Sig. Fontani di Siena. Quarto Ufficiale il Sig. Minelli. Sono stati designati in qualità di assistenti VAR il Sig. Marini e AVAR il Sig. Muto. Fonte articolo e foto: www.Sassuolocalcio.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Sarà il Sig.della Sezione AIA di1 a dirigere la partita, 25^ giornata della Serie A TIM 2022/23 in programma Lunedì 6 Marzo alle 18.30. Assistenti sono stati designati il Sig. Tegoni di Milano e il Sig. Fontani di Siena. Quarto Ufficiale il Sig. Minelli. Sono stati designati in qualità di assistenti VAR il Sig. Marini e AVAR il Sig. Muto. Fonte articolo e foto: www.calcio.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... brfootball : Victor Osimhen in 2023: vs. Inter ? vs. Sampdoria ? vs. Juventus ?? vs. Cremonese ? vs. Salernitana ? vs. Roma ?… - StatmanDave : Victor Osimhen in his last 14 League appearances: ?vs. Bologna ?vs. Roma ???vs. Sassuolo ????vs. Atalanta ???vs. Emp… - ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - LucaColucci1 : RT @USCremonese: Ecco tutte le info sui tickets per #SassuoloCremonese ??????? - Smile_Giulia23 : RT @realpeppons: @AndreCardi #PronoTwitter25 Napoli-Lazio 3-1 Monza-Empoli 2-1 Atalanta-Udinese 3-1 Fiorentina-Milan 1-1 Spezia-Verona 1-2… -