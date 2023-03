Sassinoro | domenica di prevenzione del tumore al seno con il dottore Iannace

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Continua il cammino dellaa cura di Amos – Associazione Meridionale Operati al5 marzo a, dalle ore 16:30, è in programma un pomeriggio didelalpresso i locali del Centro Sociale Anziani ‘APS’ in via Castellucci. Le visitelogiche gratuite saranno eseguite dal dott. Carloe, solo nel caso in cui sia richiesto dallogo, ci sarà anche la visita medica ecografica del dott. Michele Capozzi. “Sono felice che anche nel Sannio stiano aumentando queste giornate di”. Così ilCarlo, primario della Breast Unit di ...