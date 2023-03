‘Saranno Campioni’: Matteo Mastrovalerio, il nuovo eclettico del tiro a segno (Di giovedì 2 marzo 2023) Il tiro a segno è una disciplina dove ci si confronta con se stessi prima che con l’avversario. Questo lo sa molto bene Matteo Mastrovalerio, talento azzurro della pistola, che cercherà con tutte le sue forze di qualificarsi sin dai Giochi di Parigi 2024 nonostante la sua giovane età. Un ragazzo con la testa sulle spalle, che si sta allenando duramente per poter centrare questo obiettivo. Matteo Mastrovalerio, classe 2003, è nato a Cameri, in provincia di Novara. Tesserato per il Tsn Torino, dove viene allenato da Paolo De Francesco, l’azzurrino spazia su tutte le modalità della pistola con ottimi risultati: pistola libera 50 mt., pistola sportiva o standard a 25 mt., pistola automatica e pistola ad aria compressa dai 10 mt (queste ultime due sono discipline olimpiche): il suo palmares ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Ilè una disciplina dove ci si confronta con se stessi prima che con l’avversario. Questo lo sa molto bene, talento azzurro della pistola, che cercherà con tutte le sue forze di qualificarsi sin dai Giochi di Parigi 2024 nonostante la sua giovane età. Un ragazzo con la testa sulle spalle, che si sta allenando duramente per poter centrare questo obiettivo., classe 2003, è nato a Cameri, in provincia di Novara. Tesserato per il Tsn Torino, dove viene allenato da Paolo De Francesco, l’azzurrino spazia su tutte le modalità della pistola con ottimi risultati: pistola libera 50 mt., pistola sportiva o standard a 25 mt., pistola automatica e pistola ad aria compressa dai 10 mt (queste ultime due sono discipline olimpiche): il suo palmares ...

