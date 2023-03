Sarah Altobello al GF VIP: chi è, età, carriera, fidanzato, foto, Instagram (Di giovedì 2 marzo 2023) Attrice, modella e influencer di origini pugliese, Sarah Altobello, viene considerata la sosia italiana di Melania Trump. Decisa sin da ragazzina a entrare nel mondo dello spettacolo lascia la Puglia per raggiungere Milano dove inizia la sua carriera come modella. Oggi Sarah è un volto noto anche di Canale 5 grazie alla sua partecipazione al GF VIP. È conosciuta anche per la sua partecipazione all’Isola dei famosi dove le è stato attribuito un flirt con Paolo Brosio. View this post on Instagram A post shared by Sarah Altobello (@SarahAltobello) Cosa sappiamo su Sarah Altobello, la biografia Sarah Altobello è pugliese, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 marzo 2023) Attrice, modella e influencer di origini pugliese,, viene considerata la sosia italiana di Melania Trump. Decisa sin da ragazzina a entrare nel mondo dello spettacolo lascia la Puglia per raggiungere Milano dove inizia la suacome modella. Oggiè un volto noto anche di Canale 5 grazie alla sua partecipazione al GF VIP. È conosciuta anche per la sua partecipazione all’Isola dei famosi dove le è stato attribuito un flirt con Paolo Brosio. View this post onA post shared by(@) Cosa sappiamo su, la biografiaè pugliese, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : 'Pullula' di Sarah Altobello è già una hit per noi... Sempre nelle nostre cuffie ?? #GFVIP - andreahafame : Buonasera, tornato dal tirocinio in tempo per piangere al pensiero di perdere la pullulante Sarah Altobello. Non ci… - cate_tata : RT @oocGFVIP: non ne ho bisogno attilio m’illumino d’immenso sarah altobello #gfvip - Linda07861689 : Il fandom più grande del gf che si fa battere da Sarah Altobello non ho parole #donnalisi - ycnarf0305 : FORZAAA! SALVIAMO ANTO E SARAH! ????? #donnalisi #fiorde #altobello #gintonic #oriele #gfvip -