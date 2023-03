Sara Kelany (FdI): Solo l’11 % dei salvataggi sono fatti dalle Ong. Che, però, non vanno in quell’area (Di giovedì 2 marzo 2023) “Le Ong si posizionano sempre, costantemente, sotto la costa libica, in area SAR libica, e trattano prevalentemente la rotta del Mediterraneo Centrale. Tant’è che se la percentuale dei salvataggi fatti dalle Ong oscilla fra l’11 e il 16 per cento, il 90 per cento di questi salvataggi proviene dall’area del Mediterraneo Centrale”: Sara Kelany, deputato di Fratelli d’Italia, componente della Commissione Affari Costituzionali e membro dell’Ufficio Studi di FdI per ciò che concerne le questioni migratorie conosce molto bene le dinamiche che sottendono al business dell’immigrazione clandestina gestita da Ong e scafisti, ognuno per la parte che gli compete. E sfata alcuni luoghi comuni che Ong e sinistra terzomondista cercano sfacciatamente di accreditare, come il teorema ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 2 marzo 2023) “Le Ong si posizionano sempre, costantemente, sotto la costa libica, in area SAR libica, e trattano prevalentemente la rotta del Mediterraneo Centrale. Tant’è che se la percentuale deiOng oscilla frae il 16 per cento, il 90 per cento di questiproviene dall’area del Mediterraneo Centrale”:, deputato di Fratelli d’Italia, componente della Commissione Affari Costituzionali e membro dell’Ufficio Studi di FdI per ciò che concerne le questioni migratorie conosce molto bene le dinamiche che sottendono al business dell’immigrazione clandestina gestita da Ong e scafisti, ognuno per la parte che gli compete. E sfata alcuni luoghi comuni che Ong e sinistra terzomondista cercano sfacciatamente di accreditare, come il teorema ...

