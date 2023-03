Sanremo: Morandi, 'condurlo anche l'anno prossimo? Più facile che torni in gara' (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Condurre Sanremo al fianco di Amadeus anche l'anno prossimo? "Direi che è andata talmente bene che ripetersi è difficile. Penso che Amadeus non ci pensi proprio a una cosa del genere. Potrebbe essere un'ipotesi che vada in gara, è più facile quello". A dirlo è Gianni Morandi, sollecitato dalle domande dei giornalisti durante la conferenza di presentazione del suo album 'Evviva!' in uscita domani e del tour 'Go Gianni Go! - Morandi nei palasport'. "Ma ci sono andato anche l'anno scorso, alla fine diranno 'che due maroni'", scherza poi Morandi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Condurreal fianco di Amadeusl'? "Direi che è andata talmente bene che ripetersi è difficile. Penso che Amadeus non ci pensi proprio a una cosa del genere. Potrebbe essere un'ipotesi che vada in, è piùquello". A dirlo è Gianni, sollecitato dalle domande dei giornalisti durante la conferenza di presentazione del suo album 'Evviva!' in uscita domani e del tour 'Go Gianni Go! -nei palasport'. "Ma ci sono andatol'scorso, alla fine dir'che due maroni'", scherza poi

