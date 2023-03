Sanità: Schillaci, 'a Regioni in rosso diamo governance e non altri soldi' (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos Salute) - "Alle Regioni che perdono soldi occorre dare una nuova governance e non altri soldi. Dobbiamo aiutare le Regioni che hanno qualche problema in più rispetto alle altre offrendo nuovi modelli organizzativi... Leggi su today (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos Salute) - "Alleche perdonooccorre dare una nuovae non. Dobbiamo aiutare leche hanno qualche problema in più rispetto alle altre offrendo nuovi modelli organizzativi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MinisteroSalute : “A tutte le professioni sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali e del volontariato rivolgo gratitudine. Salva… - infoitsalute : Sanità: Schillaci, ‘a Regioni in rosso diamo governance e non altri soldi’ - infoitsalute : Sanità: Schillaci, 'a Regioni in rosso diamo governance e non altri soldi' - DeodatoRibeira : RT @ImolaOggi: Sanità, Schillaci: alle Regioni in rosso niente soldi, ma modelli organizzativi ?? (il primo 'modello organizzativo' sarà la… - FGuardiella : Schillaci, promozione attività fisica anche con prescrizioni -