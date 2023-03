Sangiuliano spiazza tutti e cita Lenin parlando ai librai Le proposte per rivitalizzare il mondo del libro

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 2 marzo 2023) Lazione di, nel caso di Gennaro, non è affatto scontata, ma il ministro della Cultura richiama proprio lo storico interrogativo del rivoluzionario bolscevico nel chiedersi: “che fare?” a proposito della ‘cura’ giusta per ilitaliano dei libri. Chissà se i censori del linguaggio dei ministri del centrodestra apprezzeranno lazione o lo “tritureranno”. Come avvenne con Dante e in molte altre circostanze. Il riferimento,nte, all’interrogativo diesce fuori nella sede della Confcommercio: alla inaugurazione del corso di alta formazione perorganizzato da Ali, l’Associazioneitaliani. Da qui il ministro, che è un bibliofilo, ha ragionato su una serie di...