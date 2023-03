Sangiuliano | “Fus libri | tasse Amazon | equo canone librai” e cita Lenin…

(Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Lazione di Lenin, nel caso di Gennaro, non è affatto scontata, ma il ministro della Cultura richiama proprio lo storico interrogativo del rivoluzionario bolscevico nel chiedersi “che fare?” a proposito della ‘cura’ giusta per il mondo italiano dei. Lo fa intervenendo nella sede della Confcommercio alla inaugurazione del corso di alta formazione perorganizzato da Ali, l’Associazioneitaliani, sfornando una serie di proposte per rispondere al suo stesso interrogativo. “Sono un fanatico del libro – premette – Ho speso quasi tutti i miei soldi in, ne ho più di 15.000, alcuni anche pregiati: con quei soldi, avrei potuto comprarmi un appartamento… Il mio amore per iè sincero ed è praticato, al punto da ...

Inoltre, "come esiste unper il cinema o per il teatro, così deve esistere unanche per il ... annuncia, sottolineando che "sono ministro della Cultura da appena quattro mesi, negli ...... ma anche interventi come il tax credit o il. Sono alcune delle misure che, secondo il ministro della Cultura, Gennaro, possono essere messe in campo per sostenere le librerie e l'...

“Cosa fare per aiutare le librerie Io delle idee le ho: ad esempio l’equo canone per le librerie. I Comuni che sono proprietari di immobili, soprattutto in centri storici di pregio secondo me li dobb ...