Sandra Bullock afferma che Keanu Reeves le fece una sorpresa | più di 20 anni fa

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 2 marzo 2023)vive la vita oggi legato a un’etichetta che pochissime persone a Hollywood possono vantare. Vale a dire che è conosciuto in lungo e in largo come una delle persone veramente più gentili nel settore dell’intrattenimento. Sotto le luci intense, dove oscene quantità di denaro e attenzioni possono elevare così facilmente il senso di importanza personale di una persona, sembrano esserci pochi individui immuni dal diventare … beh, meno che piacevoli. Si scopre cheè immune a questo, nonostante sia un nome familiare nel cinema da oltre 25. Fonte/ Shutterstock – via DFreeLEGGI DI PIÙ: La carriera diprende una piega inaspettata – dopo 35sospende la carriera LEGGI DI PIÙ: A 92 ...