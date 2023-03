San Siro, l’ex vicesindaco di Milano attacca: «Inter e Milan, progetti inesistenti! Sala non credibile» (Di giovedì 2 marzo 2023) La questione dello stadio di San Siro è tornata d’attualità in settimana, ma c’è chi la pensa in maniera opposta a Inter e Milan. Da Sport Mediaset arriva un duro attacco da parte di Corbani, ex vicesindaco di Milano. NON SI TOCCA! – Luigi Corbani, ex vicesindaco di Milano, fa ora parte del comitato Sì Meazza che punta a mantenere in piedi lo stadio di San Siro. Il suo attacco è deciso: «Hanno perso quattro anni attorno a progetti inesistenti. L’idea di abbattere il Meazza era ed è sbagliata. San Siro può essere usato per lo sport e lo spettacolo. L’annuncio del sindaco Giuseppe Sala che non Interessa a nessuno (vedi articolo) non è ... Leggi su inter-news (Di giovedì 2 marzo 2023) La questione dello stadio di Sanè tornata d’attualità in settimana, ma c’è chi la pensa in maniera opposta a. Da Sport Mediaset arriva un duro attacco da parte di Corbani, exdi. NON SI TOCCA! – Luigi Corbani, exdi, fa ora parte del comitato Sì Meazza che punta a mantenere in piedi lo stadio di San. Il suo attacco è deciso: «Hanno perso quattro anni attorno ainesistenti. L’idea di abbattere il Meazza era ed è sbagliata. Sanpuò essere usato per lo sport e lo spettacolo. L’annuncio del sindaco Giuseppeche nonessa a nessuno (vedi articolo) non è ...

