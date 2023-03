San Pio, la UOC Malattie infettive rimodula i posti letto: incremento posti no Covid (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPasso dopo passo si torna alla normalità: la UOC Malattie infettive diminuisce il numero dei posti letto dedicati alla cura dei pazienti Covid-19. La pandemia aveva cambiato il volto degli Ospedali, che per fronteggiare l’emergenza si erano dovuti riorganizzare convertendo alcuni reparti esclusivamente alla cura del virus. La UOC Malattie infettive dell’AORN San Pio ha rimodulato i 14 posti letto a disposizione, dedicando 6 posti letto alle cure dei pazienti no Covid, e 8 ai pazienti Covid. “La rimodulazione dei posti ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPasso dopo passo si torna alla normalità: la UOCdiminuisce il numero deidedicati alla cura dei pazienti-19. La pandemia aveva cambiato il volto degli Ospedali, che per fronteggiare l’emergenza si erano dovuti riorganizzare convertendo alcuni reparti esclusivamente alla cura del virus. La UOCdell’AORN San Pio hato i 14a disposizione, dedicando 6alle cure dei pazienti no, e 8 ai pazienti. “Lazione dei...

