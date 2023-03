Sampdoria | Zanetti Segafredo si defila dalla trattiva

(Di giovedì 2 marzo 2023) Massimo, il proprietario della Segrafredo, siper l’acquisto della. L’imprenditore veneto nei giorni scorsi si era mostrato interessato ad acquistare il club genovese, in forte crisi finanziaria. Da quanto è stato appresso dall’Ansa oggi, però, la possibilità di un ingresso in società è sfumato. Il dietrofront sarebbe arrivato dopo la visione del ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Governance #Notizie Zanetti (Segafredo) si sfila dall’operazione Sampdoria: Dopo aver preso in mano il dossier sul… - CalcioFinanza : Massimo Zanetti, patron di Segafredo e della Virtus Bologna, si sfila dall’operazione Sampdoria… - TuttoSampdoria1 : #Sampdoria, il gruppo Al Thani: ‘Abbiamo firmato’. Vidal: ‘Lasciate stare’. Zanetti e Barnaba… - vale19811 : Sampdoria, il gruppo Al Thani: ‘Abbiamo firmato’. Vidal: ‘Lasciate stare’. Zanetti e Barnaba… - ANDYNINEREAL : #sampdoria ma vaaa? voi credevate che Zanetti e'matto? 200M di debiti, 40M che chiede Ferrero,in B,Nessun giocato… -

1 Nelle ultime 48 ore, sono fiorite una ridda di voci in merito alla possibile cessione della. Una, ad esempio, riguarda il possibile dietrofront di Massimo, patron della Segafredo che, dopo essersi avvicinato ai conti blucerchiati, si sarebbe chiamato fuori dalla vicenda. ...Non c'è ancora uno spiraglio per il futuro dellache resta in un limbo che fa preoccupare i tifosi. Secondo quanto riporta l'Ansa Massimo, imprenditore di primo piano nel settore agroalimentare, ex presidente del Bologna, patron di ...Commenta per primo Massimonon sarà il prossimo proprietario della. Il suo nome era circolato insistentemente nei giorni scorsi ma oggi l'imprenditore si è sfilato dalla corsia all'acquisto del club. Lo ...

Cessione Sampdoria: Zanetti si chiama fuori. Il motivo Samp News 24

Continua il caos societario per quanto riguarda la Sampdoria. Anche l'ultimo possibile acquirente ha ritirato l'offerta, ora rischia il fallimento.Dopo aver preso in mano il dossier sulla vendita della Sampdoria, il fondatore della Segafredo, Massimo Zanetti, ha deciso di passare la mano soprattutto per la situazione economica complicata del clu ...