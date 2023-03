Saman Abbas, rinviata ancora l’udienza per l’estradizione del padre: il magistrato impegnato in un sopralluogo sul crollo di un ponte (Di giovedì 2 marzo 2023) Saman Abbas padre ultime notizie. E’ stata rinviata al 9 marzo l’udienza a Islamabad per il padre di Saman, Shabbar Abbas, per discutere della liberazione su cauzione chiesta dalla difesa. Nella stessa udienza si doveva discutere anche della richiesta di estradizione per il padre di Saman, la diciottenne di Novellara uccisa nel 2021 secondo l’accusa ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 2 marzo 2023)ultime notizie. E’ stataal 9 marzoa Islamabad per ildi, Shabbar, per discutere della liberazione su cauzione chiesta dalla difesa. Nella stessa udienza si doveva discutere anche della richiesta di estradizione per ildi, la diciottenne di Novellara uccisa nel 2021 secondo l’accusa ... TAG24.

