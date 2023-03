Salvo, chi è il compagno morto di Valentina Persia: “Non mi sono più innamorata” (Di giovedì 2 marzo 2023) Anni fa la comica Valentina Persia di “La sai l’ultima?” ha dovuto fronteggiare il dolore per la perdita del compagno Salvo, morto dopo appena quattro anni d’amore. La naufraga del reality di Canale 5 ha vissuto un’intensa storia d’amore con Salvatore, detto “Salvo”, un architetto di Catania, scomparso nel 2004, a causa di una malattia la cuore. “Ho perso, purtroppo, il mio compagno, che è morto prematuramente”, raccontava la Persia, ospite a “Vieni da me” nel 2020. Salvo, infatti, è mancato a soli 43 anni. “Il destino ha fatto il suo corso e mi ha portato dove sono ora. Ho avuto l’amore per quattro splendidi anni. Ho amato tantissimo e sono stata amata, e sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) Anni fa la comicadi “La sai l’ultima?” ha dovuto fronteggiare il dolore per la perdita deldopo appena quattro anni d’amore. La naufraga del reality di Canale 5 ha vissuto un’intensa storia d’amore con Salvatore, detto “”, un architetto di Catania, scomparso nel 2004, a causa di una malattia la cuore. “Ho perso, purtroppo, il mio, che èprematuramente”, raccontava la, ospite a “Vieni da me” nel 2020., infatti, è mancato a soli 43 anni. “Il destino ha fatto il suo corso e mi ha portato doveora. Ho avuto l’amore per quattro splendidi anni. Ho amato tantissimo estata amata, e...

