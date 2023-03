Salvini è pronto a prendere il suo posto La profezia di Cerno

Leggi su iltempo

(Di giovedì 2 marzo 2023) Bufera sul ministro Piantedosi dopo la tragedia dei migranti al largo di Crotone. In molti chiedono le sue dimissioni e, secondo alcuni commentatori, anche nel centrodestra si sta pensando di scegliere la strada di un politico al Viminale. Ne ha parlato Tommaso, direttore dell'Identità, secondo il quale Piantedosi si dimetterà e al suoarriverà Matteo. L'argomento è stato affrontato nel corso della puntata de L'Aria che tira in onda il 2 marzo su La7. "L'impressione che ho io è che, dopo le parole forti di Elly Schlein che come primo atto da segretario ha chiesto le dimissioni di Piantedosi e dopo la conferenza stampa di, si sta preparando quello che dall'inizio del governo era chiaro - afferma Tommasonel corso de L'Aria che tira - Cioè che ...