Salvare le vite dei migranti era il «vanto» della Guardia Costiera, poi sono arrivati Salvini e Di Maio

«L'attività della mia Guardia Costiera è stata fortunata. Salvavamo centinaia di migliaia di vite umane e nonostante il grandissimo lavoro e lo sforzo immane, per tutti noi era un vanto, un orgoglio portare a terra ogni persona. E soprattutto ti arrivava il riconoscimento, la stima di un Paese intero, persino l'invidia. Ed è stato per tutta Italia un grande arricchimento poter dire: se hai salvato una vita, hai salvato il mondo». 

Mentre la Guardia Costiera è nell'occhio del ciclone per il mancato salvataggio del barcone di Cutro, l'ammiraglio Vittorio Alessandro, ex portavoce del Comando generale delle Capitanerie di porto, oggi in pensione, ricorda in un'intervista a Repubblica cosa è stata, fino a qualche anno fa, l'attività della Guardia Costiera.

