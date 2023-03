Salto con gli sci, Mondiali Planica 2023. Stefan Kraft e il Large Hill, nozze d’oro per scrivere la storia? (Di giovedì 2 marzo 2023) Venerdì 3 marzo sarà conferito il XXVI titolo iridato individuale maschile su trampolino grande. L’evento può ormai essere considerato il clou del Salto con gli sci nel programma dei Mondiali, ma non va dimenticato come sia ben più giovane della competizione su trampolino piccolo, alla quale è si è affiancato a partire dall’edizione del 1962. A oggi si contano ventitre saltatori capaci di laurearsi campioni del mondo su Large Hill. Solamente due di loro sono però riusciti a ripetersi. Il primo a realizzare l’impresa è stato il tedesco Martin Schmitt (1999, 2001), eguagliato proprio due anni orsono dall’austriaco Stefan Kraft (2017, 2021). Va da sé che il teutonico è l’unico a vantare due affermazioni consecutive. Oltre a Kraft, abbiamo altri tre atleti in attività, ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Venerdì 3 marzo sarà conferito il XXVI titolo iridato individuale maschile su trampolino grande. L’evento può ormai essere considerato il clou delcon gli sci nel programma dei, ma non va dimenticato come sia ben più giovane della competizione su trampolino piccolo, alla quale è si è affiancato a partire dall’edizione del 1962. A oggi si contano ventitre saltatori capaci di laurearsi campioni del mondo su. Solamente due di loro sono però riusciti a ripetersi. Il primo a realizzare l’impresa è stato il tedesco Martin Schmitt (1999, 2001), eguagliato proprio due anni orsono dall’austriaco(2017, 2021). Va da sé che il teutonico è l’unico a vantare due affermazioni consecutive. Oltre a, abbiamo altri tre atleti in attività, ...

