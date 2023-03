Salto con gli sci, la terribile caduta di Prevc: dopo lo spavento, il lieto fine (Di giovedì 2 marzo 2023) Momenti di grande paura durante le prove dei Mondiali di Salto con gli sci a Planica. Davanti al suo pubblico lo sloveno Peter Prevc è caduto malamente a metà del volo dal trampolino grande e ha ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) Momenti di grande paura durante le prove dei Mondiali dicon gli sci a Planica. Davanti al suo pubblico lo sloveno Peterè caduto malamente a metà del volo dal trampolino grande e ha ...

