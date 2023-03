Salerno, “Mai più stragi di migranti”: iniziativa del forum anti razzista (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno, la città dell’accoglienza con un bilancio di 26 sbarchi nel suo porto, non resta indifferente alla strage di migranti avvenuta al largo di Crotone. Sabato 4 marzo alle ore 17 con concentramento in piazza Vittorio Veneto, di fronte alla stazione ferroviaria, si svolgerà un volantinaggio lungo Corso Vittorio Emanuele fino a via mercanti. Alle 19, poi, sulla spiaggia di Santa Teresa sarà deposta in mare una corona di fiori per le vittime del naufragio sulla costa calabrese. È l’iniziativa attraverso la quale la Cgil e il forum anti razzista chiede al governo il ripristino dell’esperienza di soccorso in mare denominata Mare Nostrum che vedeva il coinvolgimento di tutta la comunità europea. Si chiede che ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti, la città dell’accoglienza con un bilancio di 26 sbarchi nel suo porto, non resta indifferente alla strage diavvenuta al largo di Crotone. Sabato 4 marzo alle ore 17 con concentramento in piazza Vittorio Veneto, di fronte alla stazione ferroviaria, si svolgerà un volnaggio lungo Corso Vittorio Emanuele fino a via merc. Alle 19, poi, sulla spiaggia di Santa Teresa sarà deposta in mare una corona di fiori per le vittime del naufragio sulla costa calabrese. È l’attraverso la quale la Cgil e ilchiede al governo il ripristino dell’esperienza di soccorso in mare denominata Mare Nostrum che vedeva il coinvolgimento di tutta la comunità europea. Si chiede che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudiascosmos : @MollyMers Hai ragione ?? So che a Tramonti hanno costruito un piccolo osservatorio e Star Park ma non ci sono mai s… - es59927111 : @OrionChaos Vieni a gatto un giro a Salerno così capisci chi e'Giancoso!! Torni a casa sconvolto! Rilasciato interv… - otnus18 : RT @CopyLoveTrash: @profiter0le Chiedetegli come mai, da settembre, va in giro per i negozi di Salerno a chieder 4000 euro se desiderano ch… - elisac1986_86 : RT @CopyLoveTrash: @profiter0le Chiedetegli come mai, da settembre, va in giro per i negozi di Salerno a chieder 4000 euro se desiderano ch… - CopyLoveTrash : @profiter0le Chiedetegli come mai, da settembre, va in giro per i negozi di Salerno a chieder 4000 euro se desidera… -