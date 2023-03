Salernitana | Pirola rivela i suoi piani per il futuro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fantacalcio : Salernitana, Pirola: 'Non dobbiamo sbagliare contro la Sampdoria' - Fantacalcio : Salernitana, Pirola: 'Ecco in quale big vorrei gocare' - WiAnselmo : RT @Mediagol: Salernitana, Pirola: “Sogno di tornare nell’Inter. Conte mi aveva premiato…” - Mediagol : Salernitana, Pirola: “Sogno di tornare nell’Inter. Conte mi aveva premiato…” - InterMagazine2 : SALERNITANA - Pirola: 'L'Inter? Spero di tornarci, ecco cosa accomuna Iervolino e Berlusconi...' -

Notari ha intervistatoin esclusiva per Ottochannel, spaziando a trecentosessanta gradi, dal calcio, alla famiglia, fino agli obiettivi per il futuro. È arrivata la riscossa della Salernitana. Tra le note liete della rinascita della Salernitana c'è sicuramente Lorenzo Pirola. Il difensore granata, alla sua prima esperienza in serie A, è stato rilanciato da Paulo Sousa che è riuscito a ricostruire l'ambiente sia dal punto di vista tecnico che mentale. Salernitana (3 - 4 - 2 - 1): Ochoa 7; Daniliuc 6.5, Gyomber 6.5 (dal 29 st Lovato 6), Pirola 6;

Salernitana, Pirola: "Ecco in quale big vorrei gocare" Fantacalcio ®

Lorenzo Pirola ha parlato della Salernitana e del suo futuro, ai microfoni di OttoChannel: "L'Inter Per me rappresenta una famiglia e il sogno. Ho passato lì i primi cinque anni della mia carriera, ...Norbert la roccia si era scelto la partita da clonare, l'aveva pescata dal mazzo delle imprese e l'aveva lucidata. «Voi ricordate la gara contro l'Empoli in B e quella con ...