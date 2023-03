Salernitana | Iervolino | “Plusvalenze? Problemi altrui non mi appassionano Non faccio la morale”

Leggi su sportface

(Di giovedì 2 marzo 2023) “Il caso? Non mi appassiona parlare di, nessun presidente deve pensare a moralizzazione del settore in generale o di squadre avversarie”. Queste le parole di Danilo, presidente della, nel corso della conferenza stampa “Competenza, meritocrazia ed innovazione per un sistema sostenibile” alla LUISS con l’ex calciatore Guglielmo Stendardo. “Questo non è un buon periodo per il calcio italiano – ha detto -, dobbiamo avere fiducia nella giustizia sportiva e accettare tutti insieme, nel bene e nel male, le sue scelte. Se nel calcio italiano sono stati fatti degli errori, importante è non ripeterli, ciò sarebbe più grave dell’errore stesso”. “Riformare il calcio italiano? Sono anni che diciamo che i club hanno conti disastrosi, non in regola – ha anche ...