**Salario minimo: Conte, 'stop attese, da Schlein a Calenda avanti insieme'** (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo presentato una proposta di legge sul salario minimo legale a 9 euro lordi l'ora, chiedendone la Calendarizzazione. Cosa significa concretamente? Che con l'approvazione di questa legge non ci saranno più lavoratori che prenderanno meno di 9 euro, buste paga di 3-4 euro l'ora, non più contratti pirata ma una contrattazione collettiva sana. E ancora: quando ci sarà l'aumento, questo aumento sarà detassato, questo si traduce in buste paga più consistenti per lavoratori e meno tasse per gli imprenditori. Bisogna approvare quanto prima questa legge, nel rispetto dell'art. 36 della Costituzione. Quindi confidiamo in tutte le forze politiche, a partire dell'opposizione: la neo segretaria del Pd Elly Schlein ha detto che è una priorità, Calenda ha aperto, ora ci rivolgiamo anche alle forze di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo presentato una proposta di legge sul salariolegale a 9 euro lordi l'ora, chiedendone larizzazione. Cosa significa concretamente? Che con l'approvazione di questa legge non ci saranno più lavoratori che prenderanno meno di 9 euro, buste paga di 3-4 euro l'ora, non più contratti pirata ma una contrattazione collettiva sana. E ancora: quando ci sarà l'aumento, questo aumento sarà detassato, questo si traduce in buste paga più consistenti per lavoratori e meno tasse per gli imprenditori. Bisogna approvare quanto prima questa legge, nel rispetto dell'art. 36 della Costituzione. Quindi confidiamo in tutte le forze politiche, a partire dell'opposizione: la neo segretaria del Pd Ellyha detto che è una priorità,ha aperto, ora ci rivolgiamo anche alle forze di ...

