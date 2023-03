Sala, che guaio: senza Milan e Inter resta senza l’affitto di San Siro (Di giovedì 2 marzo 2023) Milan e Inter lasceranno San Siro per costruire - ognuno per conto suo - un nuovo stadio. Cerino in mano al Sindaco Giuseppe Sala Leggi su pianetamilan (Di giovedì 2 marzo 2023)lasceranno Sanper costruire - ognuno per conto suo - un nuovo stadio. Cerino in mano al Sindaco Giuseppe

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Sala: 'Il mio auspicio è che l'Inter pure in una fase transitoria possa rimanere a San Siro. Qualcuno ha detto che… - AntoVitiello : Sindaco #Sala: '#SanSiro non lo vuole più nessuno. Il #Milan oggi ha annunciato che guarda con interesse una nuova… - MarcoBellinazzo : Il sindaco Sala che si meraviglia perché @Inter e @acmilan stanno guardando fuori Milano, lagnandosi perché 'ora Sa… - aldoolaf81 : @Captivus_acm @RPozzolli Che poi in realtà sempre stato il piano A per Sala - NdroMila : @FBiasin Rimarrete a San Siro che vi sarà regalato da Sala. Quale nuovo stadio ahahah -