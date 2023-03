SAJ | Info & Card finale “Grandeur”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 2 marzo 2023) Lee ladi “”, prossimo Show della SAJ, in programma Sabato 4 Marzo a Cesate (MI): SAJSabato 4 Marzo – Cesate (MI)Sporting Cesate – Via Dante 72 iInizio Show Ore 19.00 –line e Biglietti QUI. SAJ Openweight TitleAdriano (c) Vs Tony Deppen Fans Bring The Weapon MatchMerak Vs Sebastian De Witt Tag Team MatchMan Like DeReiss; Spencer Vs JJ Gale; El GL’Orda (RUST; Bjorn) Vs North West Strong (Tu Byt; Keinen Krishna) Nico Inverardi Vs Luke Jacobs Francesco AKIRA Vs Andrew Everett Lupo Vs Shigehiro Irie